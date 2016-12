18:44 - Si chiama Patience e ha 41 anni il pachiderma che ha aggredito e ucciso John Bradford, l'uomo che si prendeva cura dell'animale da diversi anni, e che da oltre 30 lavorava nel parco. "Questo è un giorno molto triste per la famiglia dello zoo - ha dichiarato Mike Crocker, il responsabile della struttura - ma anche per tutta la comunità". L'incidente è avvenuto ad una settimana di distanza dall'eutanasia, praticata dai responsabili del parco, ad un'elefantessa malata ai reni. Non è chiaro cosa accadrà adesso a Patience, presente nello zoo dal 1990.