Usa, tolta la lapide a forma di Spongebob per una soldatessa uccisa

Era molto appassionata del cartone animato "Spongebob" e così la famiglia ha voluto innalzare una lapide nella forma della popolare "spugna" con la divisa da ufficiale a Cincinnati (Ohio). La soldatessa, che era stata veterana della guerra in Iraq, è stata strangolata dal marito otto mesi fa in Colorado. Nonostante l'approvazione preventiva da parte del cimitero, la famiglia dovrà ora trovare una nuova sistemazione per la lapide, che pesa più di tre chili ed è alta due metri. "Non hanno avuto compassione per quello che volevano fare" ha protestato la madre.