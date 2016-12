Usa, timori per missili russi

00:50 - Gli Stati Uniti esprimono dalla Russia la loro "preoccupazione" per il rischio di "destabilizzazione" della regione baltica, in seguito del progetto di dislocamento di batterie missilistiche a corto raggio a Kaliningrad. "Abbiamo esortato la Russia a non compiere alcuna azione destabilizzante", ha detto il vice portavoce del Dipartimento di Stato Usa, Marie Harf, aggiungendo che Washington ha comunicato direttamente sulla questione con Mosca.