00:20 - John Boehner, lo speaker repubblicano, dopo aver incontrato Barack Obama per oltre un'ora e mezza, ha lasciato la Casa Bianca senza fare dichiarazioni alla stampa. Un gesto che viene interpretato come un brutto segno per il confronto. Il repubblicano ha poi raggiunto il suo ufficio a Capitol Hill: secondo chi lo ha visto rientrare era scuro in volto.