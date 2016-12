Tgcom24 >

Usa, tenta di sfondare il cancello della Casa Bianca poi fugge al Campidoglio: uccisa 3 ottobre 2013 Usa, tenta di sfondare il cancello della Casa Bianca poi fugge al Campidoglio: uccisa Feriti due agenti, la polizia apre il fuoco a Washington davanti a Capitol Hill

10:09 - Una donna con problemi psichici, Miriam Carey, 34 anni, ha tentato con la sua auto di sfondare le barriere di sicurezza alla Casa Bianca, a Washington, poi ha proseguito la sua corsa verso Capitol Hill inseguita dalla polizia. A pochi metri dal parlamento americano, per fermarla, gli agenti hanno aperto il fuoco, uccidendola. Nell'inseguimento due poliziotti sono rimasti feriti.

Nella città è tornata la paura a meno di tre settimane dalla strage alla base della Marina, poco lontano dalla sede del Congresso, il 16 settembre. Sia la Casa Bianca che il Campidoglio sono stati isolati per alcuni minuti e la polizia ha invitato i parlamentari e tutti i funzionari a Capitol Hill a stare lontani dalle porte e dalle finestre, al sicuro dentro i rispettivi uffici. Anche il presidente Barack Obama è stato informato di quanto stava accadendo.



Per il momento gli investigatori escludono che la vicenda abbia matrice terroristica: l'ipotesi è che si tratti dell'azione di una persona singola, senza alcun legame con altre organizzazioni. Con la donna, all'interno dell'auto, c'era anche una bimba di 18 mesi: la piccola sta bene ed è stata ricoverata in ospedale in via precauzionale.



La donna era disarmata - La donna protagonista dell'inseguimento era disarmata e tutti gli spari sono venuti dalle armi degli agenti, che ora si difendono: "Tutti hanno agito in maniera appropriata". La Carey era una igienista mentale. Aveva abitato a Brooklyn e aveva il permesso di lavorare a New York, in Connecticut e nelle prigioni di quello Stato.