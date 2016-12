01:31 - Il segretario di Stato americano, John Kerry, ha sollecitato le autorità egiziane a non prolungare lo stato di emergenza imposto al Paese, la cui scadenza è fissata per il 14 novembre. La richiesta arriva dopo un ennesimo attacco da parte della fazione pro-Morsi: un commando ha ucciso due poliziotti in un agguato a Ismailiya, nei pressi del canale di Suez, a poche ore dall'avvio del processo all'ex presidente.