Usa:spari davanti a liceo,un ferito

22:41 - Uno studente è stato gravemente ferito in una sparatoria fuori da un liceo a Winter Garden, in Florida. Il 15enne è stato colpito in un litigio con un altro studente, in un campetto di calcio, e ora è ricoverato in condizioni critiche. Un "sospetto" è stato fermato dalla polizia. Si tratta di un ragazzo di 17 anni, Jamorian Eddie Patrick Bell. Il giovane era a circa 7 km dalla scuola quando è stato raggiunto dagli agenti.