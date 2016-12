Usa, sparatoria in scuola mediaDue morti, uno è l'aggressore

23:43 - Una persona, di origine ispanica, ha aperto il fuoco in una scuola media in Nevada, negli Stati Uniti. Sede della sparatoria è un istituto della cittadina di Sparks, a est di Reno. Ci sarebbero almeno due morti, uno dei quali è proprio l'aggressore, che si è suicidato. Due i feriti, tra cui un ragazzino di 12 anni che verserebbe in gravi condizioni.

I ragazzi della scuola media sono stati trasferiti nei locali di una scuola elementare vicino, la Agnes Risley School.