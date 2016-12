Usa, sparatoria ad una festa di compleanno: due morti e 22 feriti

23:54 - Sparatoria la notte scorsa ad una festa per i 18 anni in una casa nei sobborghi di Houston, in Texas: almeno due morti e 22 feriti sono il bilancio provvisorio. Sarebbero due i sospetti che la polizia sta ancora cercando. In casa c'erano un centinaio di persone, la maggior parte adolescenti. Dopo i primi colpi c'è stato il fuggi-fuggi che ha reso i soccorsi anche difficoltosi.

Nella casa, secondo il quotidiano locale "Houston Chronicle", c'erano circa 100 persone, per lo più ragazzi, che festeggiavano il compleanno. Le due vittime sono un uomo e una donna, ha riferito la polizia, che attualmente ricerca due persone che sono sospettate di aver aperto il fuoco.



Tra i feriti, la maggior parte dei quali hanno tra i 17 e 20 anni, c'è una donna in condizioni particolarmente gravi, che è stata trasportata in elicottero in ospedale. Altri hanno ferite giudicate serie e altri ancora leggere.



Quando è iniziata la sparatoria, gli ospiti hanno cercato rifugio in preda al panico, e alcuni, hanno raccontato i testimoni, si sono anche lanciati dalle finestre del secondo piano per fuggire sulla strada. Al loro arrivo gli agenti si sono trovati davanti "una scena davvero caotica", ha detto un portavoce della polizia, aggiungendo che al momento non è ancora chiaro che cosa possa aver scatenato la sparatoria.