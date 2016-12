00:44 - L'incontro fra il presidente americano Barack Obama e il Congresso è stato posticipato per concedere alle parti più tempo per trattare "verso una soluzione per riaprire il governo e aumentare il tetto del debito". Lo afferma la Casa Bianca, a una manciata di ore dalla fatidica data del 17, quando potrebbe scattare il default per gli Stati Uniti.