Usa: si addormenta durante il volo e rimane chiuso dentro l'aereo

Lo hanno risarcito con una notte pagata in albergo, a Houston, e un buono da 250 dollari dopo averlo lasciato chiuso nell'aereo, vuoto e abbandonato. La brutta disavventura è accaduta a Tom Wagner che da Lafayette, Louisiana, stava volando verso la California per andare a trovare sua sorella. Peccato che Wagner si sia addormentato e nessuno si sia preso la briga di avvertirlo dell'arrivo a Houston, dove si faceva scalo.

Così, lui si è risvegliato al freddo e al buio, chiuso nel velivolo ormai parcheggiato nell'hangar. Dopo essersi accorto di quanto accaduto, Wagner ha chiamato la fidanzata, la quale ha allertato la sicurezza dell'aeroporto, che l'ha liberato. La compagnia aerea coinvolta, la ExpressJet, si è scusata e lo ha risarcito con i due "regali". Un brutto spavento per il povero Tom, che al risveglio si è ritrovato in un aereo freddo e buio, e con le porte sbarrate. L'aereo si era fermato a Houston, dove doveva fare scalo, e lui non aveva preso il volo che lo avrebbe portato in California.



"Quando ho chiamato la mia fidanzata per raccontarle tutto, credeva che fossi impazzito", ha raccontato lo sfortunato viaggiatore. Ma, una volta resasi conto che il racconto era la pura verità e non il delirio di un volle, la donna ha subito chiesto aiuto. E una mezz'ora più tardi i soccorsi sono arrivati a liberare Wagner.



"Cosa sarebbe successo - ha detto ancora Wagner - se avessi avuto un attacco di cuore? Se fossi morto?". E pensare che non è il primo incidente di questo tipo per la United Express. Nel 2010, una donna del Michigan che stava viaggiando su un volo della stessa compagnia da Washington a Philadelphia si svegliò su un aereo chiudo e vuoto circa quattro ore dopo l'atterraggio.