5 dicembre 2013 Usa senza hamburger per un giorno

In sciopero i lavoratori dei fast food Manifestazioni in cento città degli Stati Uniti, New York compresa. I dimostranti protestano contro i salari minimi da 7,25 dollari l'ora

16:41 - I lavoratori dei fast food hanno perso la pazienza e hanno deciso di scendere in piazza, in cento città degli Stati Uniti, per protestare contro le paghe da fame. Il loro stipendio è pari a 7,25 dollari l'ora, ossia il salario minimo federale che il presidente Obama ha promesso di alzare ad almeno 10,10 dollari. Comunque troppo poco, secondo i dimostranti, i quali chiedono un aumento a 15 dollari l'ora.