00:27 - "Se Bashar Al Assad sarà rieletto nel 2014, la guerra in Siria continuerà". Lo ha affermato da Parigi il segretario di Stato americano, John Kerry. "Se crede di risolvere i problemi ricandidandosi, posso dirgli che sono certo che questa guerra non finirà". "Ha bombardato gli abitanti del suo Paese, come può quest'uomo rivendicare il diritto alla presidenza per il futuro?", si è chiesto il segretario di Stato.