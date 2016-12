Usa, scrive lettere d'amore alla moglie durante l'agonia dopo un incidente

12:39 - Ha trascorso gli ultimi istanti della sua vita, intrappolato in un burrone nel deserto dello Utah, scrivendo lettere d’amore a sua moglie Kelly e ai suoi 4 figli: è questa la storia triste e romantica, purtroppo non a lieto fine, di David Welch, un 54enne americano del Kansas.

Il 2 settembre scorso, l’uomo è uscito di casa ed è salito sulla sua auto, senza dire dove sarebbe andato, e, da quel momento, di lui non si sono avute più notizie per giorni. Quasi sette settimane dopo, un autostoppista ha avvisato la polizia di aver visto un’ automobile in un burrone, in un angolo del deserto: si trattava di una Pontiac Montana marrone, l’auto di Welch.

Secondo la polizia, l’uomo avrebbe guidato per ore nel deserto, senza sapere bene dove fosse. Poi, sopraffatto forse da un colpo di sonno, è uscito di strada, precipitando in un dirupo. Ferito e intrappolato, è sopravvissuto per settimane, e, in tutto questo tempo, ha pensato ai suoi familiari, che lo cercavano disperati. Cosa ci sia scritto in quei fogli è strettamente riservato, ha riferito la polizia che ha provveduto a consegnare gli scritti alla famiglia dell’uomo. Ma per gli inquirenti il punto da chiarire è perché l’uomo si sia recato a centinaia di chilometri da casa sua.