Usa, salvato dalla donna che gli aveva donato un rene: decide di sposarla

17:03 - Kyle Froelich è un giovane dell’Indiana a cui i medici avevano diagnosticato una malattia renale irreversibile quando aveva 12 anni. Chelsea Fair è la donna che gli ha donato un rene quando aveva 19 anni. I due hanno deciso di sposarsi proprio nel giorno del trapianto dell’uomo e festeggeranno quindi due anniversari.

Kyle e Chelsea si erano incontrati quando lui aveva 19 anni e le sue condizioni di salute erano molto gravi. Il ragazzo non aveva esitato a raccontarle la sua storia. I due si sono innamorati poco tempo dopo e lei aveva deciso di donarle un rene, che è risultato essere compatibile con il sistema immunitario del ragazzo.



Poi la storia d’amore è andata avanti per qualche anno ed è nato anche un bambino, Wyatt, che ha ora 11 mesi. I due vivono insieme già da diverso tempo e l’operazione è diventato un motivo per scherzare tra i due, che spesso fanno battute sull’insolita storia che li ha uniti.