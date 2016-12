Usa,riprendono visite a Casa Bianca

01:07 - Grazie all'accordo in extremis in Congresso che ha posto fine allo shutdown del governo Usa, il 5 novembre riprenderanno le visite guidate per turisti alla Casa Bianca. Lo ha annunciato la stessa Casa Bianca, precisando che da novembre sarà possibile visitare una parte della residenza del presidente degli Stati Uniti 3 giorni alla settimana al posto di 5. Le visite erano state sospese a marzo, in seguito a pesanti tagli al bilancio imposti.