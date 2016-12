Usa:raccolti dati come tutti Paesi

18:36 - "Non abbiamo intenzione di commentare ogni attività da parte dell'intelligence". Lo afferma Caitlin Hayden, portavoce del National Security Council della Casa Bianca alla luce delle nuove rivelazioni sul Datagate. "Gli Usa raccolgono all'estero informazioni dello stesso tipo di quelle raccolte dagli altri", ha spiegato Hayden. L'ex capo del Comitato per la sicurezza, Peter King: "Obama non si scusi. Abbiamo salvato migliaia di vite".