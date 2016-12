19:42 - Sulle questioni dello shutdown e del tetto del debito, che stanno creando forti disagi agli americani impiegati nel settore pubblico, la Casa Bianca ritiene che alla fine i repubblicani "faranno la cosa giusta". Lo ha detto il portavoce, Jay Carney, per il quale sarà possibile raggiungere "un terreno comune". Carney ha però ribadito come il presidente Barack Obama non sia "disposto a pagare alcun riscatto".