02:00 - Un ragazzino di 13 anni di Santa Rosa, in California, è stato ucciso dalla polizia. Il giovane si trovava in strada e aveva in mano un fucile d'assalto giocattolo, che è stato tragicamente ritenuto vero. Gli agenti, allertati da una telefonata, una volta giunti sul posto avrebbero chiesto rinforzi e intimato al 13enne di deporre l'arma. Non è chiaro il motivo per cui abbiano poi aperto il fuoco.