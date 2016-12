21:08 - A poche ore dalla scadenza del termine per l'innalzamento del tetto del debito in Usa, il presidente Barack Obama avverte: "Non sono affatto rassegnato a una paralisi dello Stato". E aggiunge: "Il dollaro è la valuta di riserva del mondo. Le conseguenze di una chiusura del governo per il mandato innalzamento non ha ripercussioni solo sull'economia americana ma su quella mondiale. Non si può scherzare su questo".