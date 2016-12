Usa, Obama: "Il 2014 può essere l'anno della svolta per l'economia"

22:14 - Barack Obama si professa ottimista per l'anno alle porte: "Il 2014 può essere l'anno della svolta", ha detto il presidente degli Stati Uniti, commentando gli ultimi dati economici diffusi: il Pil degli Stati Uniti è cresciuto alla velocità maggiore degli ultimi due anni, il tasso di disoccupazione è in calo e la situazione di bilancio migliorata.

"Ci avviamo al prossimo anno con un'economia più forte dell'inizio del 2013", ma molto resta da fare per una crescita più bilanciata. Il 2014 deve essere l'anno dell'azione per la creazione di lavoro: "Nel 2013 le nostre aziende hanno creato altri 2 milioni di posti di lavoro".



"Snowden ha danneggiato l'America" - Le rivelazioni della talpa del Datagate, Edward Snowden, "hanno danneggiato gli Usa" e "hanno danneggiato il modo con cui raccogliamo intelligence", ha affermato il presidente degli Stati Uniti. La fuga di notizie ha danneggiato la diplomazia Usa, affermando che si tratta di un danno che non era "necessario", ha aggiunto.



"Nel 2013 alti e bassi per la presidenza" - "Non è come la vedo". Obama scherza rispondendo a chi gli chiedeva nel corso della conferenza stampa se il 2013 fosse l'anno peggiore della sua presidenza. "Ci sono stati alti e bassi", ma il capo della Casa Bianca afferma di misurare il successo in base a come vanno le cose per le famiglie americane.



"Frustrato su immigrazione, ma non mollo" - Il presidente americano si dice "frustrato" dagli scarsi progressi sulle riforma dell'immigrazione ma "non intendo mollare", ha sottolineato lo stesso Obama.



"Non sono interessato ai sondaggi" - "Se fossi interessato ai sondaggi non mi sarei candidato alla presidenza" degli Stati Uniti, i sondaggi salgono e scendono, ha affermato il presidente, che secondo una ricerca diffusa dalla Cnn attualmente registra un indice di gradimento del solo 41 per cento, 14 punti in meno rispetto a gennaio.