Usa, Obama: "Bene accordo Senato"

19:22 - Il presidente americano, Barack Obama, plaude all'accordo raggiunto in Senato e si rivolge alla Camera perché voti "rapidamente" un'intesa. Lo riferisce la Casa Bianca, sottolineando che solo così si può "eliminare la minaccia del default per le famiglie, le imprese americane e per il mondo intero". L'accordo approvato dal Senato prevede la riapertura dello Stato Federale sino al 15 gennaio e l'innalzamento del debito sino al 7 febbraio.