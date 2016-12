Usa,nuove proposte dai repubblicani

19:11 - Dopo il "no" di Barack Obama alla proposta di sfondamento del debito per sei settimane presentata dallo speaker John Boehner, i repubblicani sarebbero pronti a tornare alla Casa Bianca per raggiungere un accordo con il presidente. Secondo quanto emerge da fonti del Grand Old Party, l'opposizione potrebbe votare la riapertura dello Stato Federale e l'innalzamento del debito, a patto che Obama conceda tagli alla spesa sociale.