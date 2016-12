Tgcom24 >

Mondo >

Usa, non vuole togliersi il cappotto: bimba di 3 anni uccisa dalla maestra 4 novembre 2013 Usa, non vuole togliersi il cappotto: bimba di 3 anni uccisa dalla maestra Tragedia in un asilo dell'Ohio, negli Stati Uniti. La bimba è deceduta due giorni dopo la caduta in seguito alle ferite riportate. L'insegnante ha prima raccontato che era caduta dalle scale, poi ha confessato Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

20:05 - Si è rifiutata di togliersi il cappotto e la sua maestra l'ha gettata a terra causandole ferite mortali. E' successo in un asilo dell'Ohio, negli Stati Uniti. Autumn Elgersma, 3 anni, è morta in ospedale due giorni dopo la caduta in seguito alla frattura del cranio. La sua insegnante, Rochelle Lynn Sapp, 33 anni, in un primo momento ha raccontato agli inquirenti che la bimba era caduta dalle scale. Poi ha confessato.

La piccola è morta due giorni dopo le ferite, hanno detto le autorità locali. Portata prima all'ospedale di Orange City, è stata successivamente trasportata al Sanford Children's Hospital a Sioux Falls, in North Dakota. Lì i medici hanno accertato la gravità delle ferite al cranio e dei danni al cervello.