Usa, muro contro muro su shutdown

00:25 - Nessuna soluzione in vista per riaprire lo Stato Federale. Al quarto giorno di shutdown è ancora muro contro muro tra Obama e il Grand Old Party. Alla Camera i leader repubblicani hanno avuto un incontro con il loro gruppo parlamentare e il messaggio è sempre lo stesso: "Teniamo duro". John Boehner ha invece ribadito la sua linea, proponendo di approvare un'apertura parziale dello Stato alla Camera, per poi dare il via alla trattativa con Obama.