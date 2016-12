01:31 - L'astronauta americano Scott Carpenter è morto in Colorado all'età di 88 anni. Lo ha reso noto la moglie. Carpenter fu uno dei primi uomini a volare in orbita intorno alla Terra, nel 1962. Tre anni prima venne scelto dalla Nasa per entrare a far parte del primo gruppo di astronauti Usa, i Mercury. Con la capsula Aurora 7 effettuò tre giri intorno alla Terra.