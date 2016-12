Usa, minacciava attentati:arrestato

23:36 - Minacciava su Twitter di compiere un attentato al Busch Stadium di St. Louis, Missouri con pentole a pressione, emulando gli attentatori della maratona di Boston. Un uomo di 30 anni è stato arrestato dagli agenti dell'Fbi, messi in guardia dal suo ex datore di lavoro che aveva letto le minacce lanciate su Twitter ed altri social media. Il potenziale attentatore sarà sottoposto a controlli per verificare il suo stato di salute mentale.