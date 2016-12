Usa, lo scout che ha distrutto la roccia millenaria sostiene di essere disabile

08:49 - Il capo scout Glenn Taylor finirà in un'aula di tribunale per aver abbattuto un'antica roccia millenaria di un parco nello Utah. Ma ora si scopre che, da circa un mese, è protagonista di un'altra causa, intentata da lui stesso. A suo dire, nel 2009, sarebbe rimasto disabile dopo un incidente d'auto con una ragazza e, quindi, pretende i danni da lei. Il padre della giovane, però, dopo aver visto la sua bravata sul web, va all'attacco: "Non è affatto disabile".

"Semmai la sua è una disabilità psichica", aggiunge non senza ironia Alan Macdonald, il quale spera che il video dimostri come il capo scout non soffra per niente di disabilità fisica dopo l'incidente con l'auto di sua figlia. Gleen Taylor, invece, sostiene di aver riportato dopo il tamponamento una "grande sofferenza e disabilità", oltre alla "perdita della gioia di vivere".



Intanto i suoi compagni scout, che per aver distrutto la roccia millenaria del Goblin Valley State Park hanno ricevuto più di 100 minacce di morte via internet, si sono pentiti: "Ci rendiamo conto di aver fatto un errore". E per difendersi ora sostengono che la roccia era pericolosa ed "è stato necessaria abbatterla". Il gesto di esultanza finale, però, sembra contraddire la loro versione.