26 dicembre 2013 Usa, la piccola Delaney non ce l'ha fatta

Prima di Natale un grande coro per lei Sabato sera tantissima gente era accorsa sotto casa sua, a West Reading, in Pennsylvania, per realizzare il suo sogno e farle vivere un Natale speciale. La piccola, 8 anni, uccisa dalla leucemia Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

14:46 - Diecimila persone avevano esaudito il suo desiderio. Un coro di Natale tutto per lei. La piccola Delaney Brown, 8 anni compiuti venerdì scorso, non ce l'ha fatta. E' stata stroncata dalla leucemia dopo una lunga battaglia. Sabato sera tantissima gente era accorsa sotto casa sua, a West Reading, in Pennsylvania, per realizzare il suo sogno e farle vivere un Natale speciale, cantando canzoni natalizie e augurandole in coro buon compleanno.

L'appello era stato lanciato dalla madre di Delaney su Facebook. Voleva infatti regalare alla figlia un Natale speciale. Così ha invitato chiunque lo volesse a ritrovarsi davanti alla loro casa per cantare i tradizionali canti. "Vi sento, grazie" è stato il messaggio che la piccola aveva postato con tanto di foto dal suo letto, mentre fuori dalla casa una piccola folla festeggiava con lei questo Natale.



La sua famiglia ha anche espresso gratitudine per il sostegno ricevuto da persone di tutto il mondo. Dopo la sua morte i genitori hanno scritto questo messaggio si Facebook: "Il nostro cuore è spezzato. il nostro piccolo angelo sulla terra è ora in cielo. Si è spenta in casa nel suo letto alle 3:10, circondata da tutta la sua famiglia e gli amici. Ci manca già tanto".