Usa, ha ucciso l'amico a bastonate<br>Preso il killer dalla lingua biforcuta 26 novembre 2013 Usa, ha ucciso l'amico a bastonate

Preso il killer dalla lingua biforcuta David Adam Pate, di 24 anni, ha assassinato Ricky James, di 33 anni, e poi l'ha nascosto tra la legna in un giardino vicino alla città di Lancaster, in Pennsylvania Tweet google 0 Invia ad un amico

09:08 - Lingua biforcuta, tatuaggi sul volto inneggianti a satana e non, gigantografia sul collo del numero "974" (segno di riconoscimento di una gang della città). Una foto segnaletica da brividi quella della polizia di Lancaster, Stati Uniti. Appartiene ha un 24enne, David Adam Pale, assassino spietato nonostante l'età. Ha ucciso a bastonate l'amico Ricky James e poi lo ha nascosto tra la legna in un giardino.

Il 24enne quando è stato condannato per l'omicidio del compagno era già in carcere per disturbo alla quiete pubblica. "Le più sincere condoglianze vanno alla famiglia di Mr James", ha detto lo sceriffo della contea. "Siamo grati al personale di polizia per aver risolto così in fretta questo caso. I nostri investigatori hanno fatto un ottimo lavoro - ha poi concluso -. Il killer è finalmente in carcere, posto che gli appartiene".