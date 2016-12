Usa,giovedì sciopero dei fast food

05:52 - Sciopero dell'hamburger giovedì prossimo in 100 città degli Stati Uniti per chiedere un aumento dei salari dei dipendenti dei fast food a 15 dollari l'ora. Altre proteste si terranno sempre giovedì in altre 100 città Usa. Lo sciopero in programma è appoggiato anche dal sindacato Service Employees International Union, che chiede ai ristoranti di consentire ai propri lavoratori di potersi iscrivere al sindacato senza la minaccia di ritorsioni.