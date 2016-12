Usa, genitori e figli trovati morti In casa c'erano molte armi da fuoco

16:22 - Una famiglia di quattro persone, tra cui due bambini di 10 e 12 anni, è stata trovata senza vita in una tranquilla cittadina della San Berradino County, a est di Los Angeles, in California. I corpi sono stati rinvenuti all'interno di un'abitazione dagli agenti della polizia intervenuti dopo una chiamata. Sul luogo del delitto sono state trovate diverse armi da fuoco. Tra le ipotesi anche quella di un litigio finito in tragedia.

Si indaga se ci siano altre persone coinvolte nella vicenda oltre alle vittime. I vicini hanno raccontato di aver sentito in tarda serata delle urla e poi degli spari.