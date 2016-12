23:09 - Fitch potrebbe tagliare il rating degli Stati Uniti. Lo comunica l'agenzia in una nota. La decisione è legata al fatto che le autorità americane "non hanno aumentato in modo tempestivo il tetto del debito". "Anche se Fitch continua a ritenere che il tetto del debito sara' aumentato a breve, la situazione politica e la minore flessibilità finanziaria potrebbero aumentare il rischio di un default".