Usa, fa strage in famiglia e poi si spara

18:25 - Tragedia della follia negli Stati Uniti: un'intera famiglia è stata cancellata a Phoenix, in Arizona, dove la polizia ha trovato quattro cadaveri in un appartamento. Secondo una prima ricostruzione, un uomo ha sparato contro l'ex moglie mentre stava raccogliendo alcuni oggetti personali dalla casa. Prima sarebbe stata colpita a morte la donna, poi anche la figlia adolescente e un amico di famiglia. L'uomo poi si è tolto la vita.

Secondo quanto rivelato dalla polizia, l'uomo, sulla cinquantina, era il proprietario della casa e insieme alla ex moglie doveva comparire ieri in tribunale per un'udienza. La donna infatti aveva chiesto protezione. Gli agenti erano già stati nell'abitazione circa un mese fa, quando l'uomo aveva minacciato di suicidarsi.



Il corpo della donna è stato trovato, bruciato, nel cortile, mentre quello della figlia era all'interno dell'abitazione. Il cadavere del sospetto killer è invece stato rinvenuto nel vialetto dietro la casa.