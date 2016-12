Usa, fa sesso in auto con alunno Arrestata insegnante sposata

09:53 - Usa sotto shock. Un'insegnante di liceo, Lauren Harrington-Cooper, 31 anni, è stata arrestata per aver fatto sesso nella sua auto con uno dei suoi studenti. Sono stati i genitori del ragazzo a scoprire una conversazione "sospetta" tra i due sul pc del giovane. la donna, sposata, ha ammesso di aver avuto rapporti. Ora dovrà di ripondere di violenze sessuali.

Lo studente è riuscito ad avere il numero del cellulare da sua sorella. Da qui è iniziata una serie di scambi di messaggi "hot". Fino ad arrivare a fare sesso nell'auto della donna. Lauren Harrington-Cooper è sposata con Raphael Cooper, titolare di Cooper Dance Academy. Il 19 dicembre l'uomo ha avvisato gli studenti della scuola che i corsi erano stati sospesi "a causa di un'emergenza familiare".



L'insegnante è ora sotto controllo medico dopo aver tentato di farsi del male. È stata rilasciata per 25mila dollari di cauzione e se non sarà presente in aula il 26 dicembre, rischia di nuovo il carcere. I dirigenti della scuola, Wyoming Valley High School, non hanno voluto commentare la vicenda.