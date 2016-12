Tgcom24 >

Usa, "è troppo bella": ex coniglietta di Playboy licenzia una dipendente 21 novembre 2013

Stephanie Adams, la prima playmate che ha fatto coming out nella storia della rivista, avrebbe cacciato la dipendente per paura di perdere il marito

15:31 - Licenziata perché bella al punto da poter mettere in crisi il suo matrimonio. Finisce male la convivenza sul posto di lavoro tra l'ex playmate Stephanie Adams, 43 anni, e l'insegnante di yoga e massaggiatrice, la 32enne Dilek Edwards. L'ex coniglietta, la prima nella storia di Playboy a dichiarare la propria omosessualità ma sposata con Charles Nicolai, comproprietario della sua società, ha deciso di cacciare la dipendente per gelosia.

Nonostante il datato coming out (correva l'anno 1992), Stephanie Adams è infatti sposata. Con il marito ha aperto la Wall Street chiropractic clinic, nel cuore finanziario di New York. Dove lavorava, prima del licenziamento, Dilek Edwards.



Quando il compagno di Stephanie ha avuto necessità di un massaggio, in seguito a un incidente, si è rivolto proprio a Dilek. Lei non ci ha visto più e ha sfogato la sua rabbia via sms: "Non mettere più piede al centro. E stai lontana da mio marito" ha tuonato l'ex coniglietta.



La massaggiatrice, che fin dall'inizio nega l'esistenza di qualsiasi rapporto di tipo non professionale con Charles Nicolai, ha intentato causa contro il licenziamento. "Non vuole ragazze troppo belle che girino intorno al suo maritino" si legge nella querela. Sarà il giudice, ora, a sentenziare se la sua uscita di scena sia avvenuta per giusta causa o solo per la gelosia della ex playmate.