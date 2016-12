Usa, dopo 10 si sveglia dal coma ma era solo uno scherzo degli amici

08:58 - Chiamiamolo scherzo, chiamiamolo stratagemma, fatto sta che un gruppo di amici hanno organizzato un brutale rappresentazione di quella che avrebbe potuto essere la vita dell'uomo continuando a bere. L'idea geniale, dopo una serie di consigli, minacce e previsioni di morte prematura tutte inutili, è venuta al comico americano Tom Mabe.

Lo scherzo - Ci sono volute parecchie settimane per organizzarlo alla perfezione ma, come si evince dal video, è stata una scena perfetta. Dopo l'ennesima sbronza gli amici lo hanno preso, sdraiato su una lettiga e hanno trasformato una banale stanza in una vera e propria camera d'ospedale compresa anche di tutti i macchinari. L'infermiera è in stanza, lui pian piano riprende i sensi e dal medico riceve la notizia di essere stato in coma ben dieci anni. L'uomo, palesemente confuso, chiede subito della sua famiglia ma viene lasciato con un televisore acceso che spara notizie "ovviamente fasulle" su Miley Cirus, Justin Bieber e altri. Nulla di più simile a quello che sarebbe potuto essere il 2023. Dopo un po' l'uomo quasi in preda al panico si ritrova davanti ad un altro dottore, un suo amico, che lo prende a schiaffi, lo sgrida, ride con lui ma gli fa anche capire cosa rischia continuando a bere per poi mettersi alla guida. Insomma, uno scherzo veramente da cardiopalma per il malcapitato ma un messaggio chiarissimo per chi abusa di alcool.