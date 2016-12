Usa, Clinton: candidarmi?Ci penserò

06:12 - "Ci voglio pensare molto seriamente. Comincerò a farlo a partire dall'anno prossimo". Così Hillary Clinton, da mesi data per certa come futura candidata alla nomination democratica, parla per la prima volta del suo futuro. L'ex segretario di Stato americano si è poi schermita, dicendo che l'eccessiva attenzione sulla prossima sfida presidenziale del 2016 "è un male per il Paese: oggi c'è un governo e ci sono persone elette per fare il loro lavoro".