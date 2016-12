Usa, Camera: ok bilancio federale

05:49 - Con una ampia maggioranza bipartisan, 332 sì e 94 no, la Camera dei rappresentanti ha ratificato l'accordo raggiunto mercoledì sul budget federale Usa. La legge è stata approvata da 169 repubblicani e 163 democratici. Ora passa al Senato per il via libera definito, previsto per la prossima settimana. L'accordo "rappresenta un passo avanti positivo per la nazione e la nostra economia", ha fatto sapere attraverso una nota Barack Obama.