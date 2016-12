Usa, butta 500mila dollari nella spazzatura pur di non darli alla ex

08:29 - Ha gettato nell'immondizia i risparmi di una vita pur di non darli alla ex moglie per il mantenimento. E' successo in America, a Divide, in Colorado. Lui, Earl Ray Jones, di 52 anni, era così arrabbiato dopo la richiesta del tribunale di pagare 3mila dollari al mese alla donna che ha preso 500mila dollari in lingotti d'oro e li ha buttati nalla spazzatura.

L'obiettivo, riportano i giornali locali, è quello di non farle ottenere alcun guadagno dalla separazione dopo 25 anni di matrimonio. E pur di non versarle l'assegno di mantenimento, l'uomo ha deciso di sbarazzarsi di tutti i lingotti per poi spiegare al giudice che non aveva i mezzi per pagare.