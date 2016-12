17:02 - Una mossa, anzi, un passo di danza contro il cancro che finora nessuno aveva osato e condiviso sul web: un flashmob a suon di Beyoncè in sala operatoria, pochi minuti prima di sottoporsi a una doppia mastectomia. E' l'idea realizzata da Deborah Cohan, una mamma americana ricoverata presso il Mt. Zion Hospital di San Francisco. E' già pronta all'intervento con il camice e la cuffia e insieme a chirurghi e infermieri balla "Get Me Bodied". Deborah ha spiegato che guarderà il filmato durante la convalescenza: le servirà a ritrovare la carica e a superare il dolore.