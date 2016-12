Usa, auguri Bill a Hillary Clinton

02:00 - "Tanti auguri alla mia straordinaria e brillante moglie Hillary. So quanto odi le sorprese, allora posso dirti che non ho in programma alcuna festa". Così, su Twitter, Bill Clinton ha fatto gli auguri di buon compleanno alla moglie Hillary che ha compiuto 66 anni. Essenziale invece il presidente Barack Obama che sempre su Twitter si è limitato a cinguettare "Tanti auguri". E poi ha postato una foto dei due seduti su una panca all'aperto.