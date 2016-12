16 dicembre 2013 Usa, allarme bomba a Harvard

Ma la polizia pensa a uno scherzo Evacuati per sicurezza quattro edifici dell'università. Potrebbe essere però un'idea di qualche studente per rinviare gli esami Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

20:22 - Ore di paura all'interno del campus dell'università Harvard di Cambridge, vicino a Boston, negli Stati Uniti, dopo che quattro edifici sono stati evacuati a scopo precauzionale per l'annunciata presenza di alcune bombe. E' stato lo stesso ateneo sul proprio sito web a lanciare l'allarme. La polizia, che non ha trovato nessun ordigno, pensa che possa trattarsi di uno scherzo di qualche studente.

Evacuati 4 edifici - Il dipartimento di polizia della Harvard University ha ricevuto informazioni non confermate secondo cui dell'esplosivo sarebbe stato piazzato in quattro edifici del campus: Science Center, Thayer, Sever e Emerson Halls. Per precauzione i quattro edifici sono stati evacuati, mentre sono state avviate le indagini, si legge ancora sul sito dell'ateneo. All'interno del campus sono proseguite le ricerche degli artificieri, che non hanno dato alcun risultato.



Cancellati gli esami in programma - A causa dell'allarme bomba gli esami in programma per la giornata di lunedì sono stati cancellati. Secondo quanto riferisce The Crimson, il giornale dell'ateneo, in seguito all'annuncio della cancellazione degli esami, gli studenti hanno applaudito. La Harvard University, fondata nel 1636, ha circa 21mila iscritti.



Forse uno scherzo - Si fa sempre più strada l'ipotesi che si sia trattato soltanto di uno scherzo di pessimo gusto, o addirittura dell'iniziativa di qualche studente per rinviare gli esami. "Sembra proprio che si sia trattato di un falso allarme", hanno riferito due fonti della sicurezza citate dalla Cnn.