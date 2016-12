Usa, aiuti a Pakistan per sicurezza

06:03 - L'amministrazione Usa ha chiesto al Congresso di riprendere gli aiuti per la sicurezza in Pakistan, compresa l'assistenza anti-terrorismo, interrotta nel 2011-2012. In totale "per l'anno fiscale 2014 il presidente Barack Obama ha chiesto al Congresso un aiuto per il Pakistan per un importo di 1,162 miliardi di dollari, di cui 857 milioni di aiuti civili e 305 milioni d'assistenza alla sicurezza", ha spiegato la portavoce ministeriale Marie Harf.