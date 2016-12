Usa, a 8 anni vittima di bullismo

13:56 - Una storia di bullismo che arriva dagli Usa. La vittima è Aolani, 8 anni : i suoi compagni di classe le hanno tirato i capelli così forte da strapparle il cuoio capelluto. La bimba frequenta la terza elementare nel paesino di Carrolton, in Georgia. Per essere più carina, aveva convinto sua madre ad applicarle delle extension ai capelli, ma per un gioco crudele, i compagni hanno iniziato a tiragliele. Ogni giorno, per settimane, e con forza fino a strapparle, insieme alla chioma posticcia, il cuoio capelluto. Portata al pronto soccorso, Aolani ha dovuto rasarsi a zero, per evitare il rischio di infezioni.