4 novembre 2013 Usa, 22enne si veste da "vittima" dell'attentato alla maratona di Boston La ragazza, pensando di aver trovato un'idea carina per il costume di Halloween ha postato la foto su Twitter ed è stata sommersa dalle critiche

08:35 - Un umorismo un po' troppo macabro, anche per Halloween. La 22enne Alicia Ann Lynch originaria del Michigan, ha postato su Twitter e Instagram una foto shock che ha fatto infuriare gli utenti della rete. La ragazza si è vestita per la notte del 31 ottobre da "vittima" dell'attentato della maratona di Boston, in cui, nell'aprile del 2013, due bombe uccisero tre persone, tra cui un bimbo di 8 anni. Centinaia i commenti di critiche alla foto.