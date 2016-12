13:03 - Non ci sono ancora conferme sul presunto spionaggio russo a carico delle delegazioni presenti al G20 di San Pietroburgo. Come rende noto un portavoce della Commissione Ue, "siamo al corrente" di quanto affermato dalla stampa italiana, secondo cui i leader al G20 sono stati nel mirino dello spionaggio russo, ma ancora "non possiamo confermare" perché "sono in corso le verifiche".