Ue, la Merkel rilancia su rigore

07:20 - Angela Merkele non abbandona la linea del rigore. Al primo vertice dell'Unione europea dalla sua rielezione, la cancelleria tedesca si è presentata con le sue posizioni immutate, pronta a chiedere una nuova stretta sulla sorveglianza delle politiche economiche e sulle riforme che Bruxelles detta ai Paesi della zona euro. In cambio, darà il suo ok a completare l'Unione bancaria entro giugno 2014.

Per quanto riguarda tempi e modi delle politiche da attuare, la scelta definitiva però non arriverà ora ma al vertice di dicembre. L'interesse della Merkel è quello di rafforzare il controllo centrale sugli Stati dell'euro, per impedire loro di sfuggire agli impegni presi sulle riforme e di deviare dalla disciplina imposta da Bruxelles.



"Il sistema di coordinamento economico che abbiamo sviluppato non è sufficiente, vogliamo una sorveglianza più di qualità, un coordinamento delle politiche economiche più stretto e accodi sulle riforme vincolanti", ha detto al termine del summit che avrebbe invece dovuto discutere delle prossime tappe dell'Unione bancaria.



Il presidente della Bce Mario Draghi, presente per mettere pressione ai leader, è preoccupato ma solo il premier Enrico Letta e il francese Francois Hollande lo rassicurano che entro dicembre si troverà l'accordo sul meccanismo unico di risoluzione bancaria ed entro aprile sarà approvato, mentre la cancelliera per ora tace.