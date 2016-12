Ue: "Dolore per reporter uccisi"

01:25 - Il capo della diplomazia europea, Catherine Ashton, ha espresso questa sera la sua "profonda tristezza" per l'assassinio dei due giornalisti francesi in Mali ed ha promesso che l'Ue continuerà a sostenere le autorità di quel paese nella loro lotta contro il terrorismo. "Questo crimine non deve rimanere impunito", ha detto il portavoce della Ashton, che ha rivolto un pensiero "alle famiglie di queste nuove vittime del terrorismo".