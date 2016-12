Tgcom24 >

Ue, alla 16enne pakistana Malala il premio Sakharov per la libertà di pensiero 20 novembre 2013

13:59 - Malala Yousafzai, la 16enne pakistana che ha sfidato i talebani per il diritto all'istruzione, ha ricevuto a Strasburgo il premio Sakharov, attribuito dal Parlamento Ue per la libertà di pensiero. "Una sopravvissuta, un'eroina, una donna straordinaria, icona globale e simbolo della lotta al fanatismo", ha spiegato il presidente Martin Schulz al momento della consegna dell'onorificenza.

Malala: "Dedico il premio alle San Suu Kyi del mondo" - "Dedico questo premio alle Aung San Suu Kyi del Pakistan e del mondo che combattono per i diritti umani", ha commentato Malala davanti alla plenaria di Strasburgo. La 16enne pakistana ha poi lanciato l'appello a "cambiare l'ideologia del potere: la potenza dei Paesi non deve essere giudicata sulla base della potenza dei loro eserciti". "Vera superpotenza - ha aggiunto - è un Paese pieno di talenti, non quello che ha migliaia di soldati".